السعودية | صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة استقبال طلبات تمويل المنشآت البيطرية إلكترونيًا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:31 مساءً, 25 فبراير 2019 م المناطق - واس أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة استقبال طلبات تمويل المنشآت البيطرية الإلكتروني، اعتبارًا من بداية شهر فبراير الحالي. وتتيح الخدمة الجديدة تسهيل خطوات التقديم للحصول على التمويل المطلوب عبر منصة الخدمات الإلكترونية للصندوق، وسرعة إنجاز الطلب وفق شروط الاستحقاق.

ويأتي الإطلاق في إطار جهود الصندوق لتطوير الخدمات والمنتجات التمويلية خاصة برنامج تمويل المنشآت البيطرية الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا لزيادة الفرص الاستثمارية لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب من خريجي كليات الزراعة والبيطرة في الجامعات السعودية.

ويقدم الصندوق من خلال برنامج تمويل المنشآت البيطرية قرض زراعي بنسبة 50% – 100 % من حجم التكاليف الاستثمارية للنشاط، ويهدف البرنامج إلى تطوير الخدمات البيطرية بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية كقطاع حيوي ضمن قطاعات التنمية الزراعية، مع توفير المنشآت البيطرية اللازمة لدعم قطاع الماشية وضمان سلامة وجودة المنتجات الحيوانية مما يسهم برفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الثروة الحيوانية كواحد من القطاعات الحيوية التي تدعم جهود الدولة لتحقيق استدامة التنمية من خلال مشاريع متنوعة في مجال المستشفيات البيطرية والعيادات البيطرية الشاملة والعيادات الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية.

كما يهدف البرنامج لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الزراعية وفق برنامج التحول الإستراتيجي للصندوق بما يتماشى مع برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

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