شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مجالات التعاون مع الرئيس القبرصي والان نبدء بالتفاصيل

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.

وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الاوسط اندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.