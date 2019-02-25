شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحذّر مرضى السيلياك.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المرضى الذين يعانون من مرض "السيلياك" أو من حساسية الجلوتين من شراء أو استهلاك عدد من منتجات حبوب الإفطار الخالية من الجلوتين للعلامة التجارية (EnviroKidz) المنتجة بواسطة شركة ( Nature’s Path Foods) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتجاوز محتوى الجلوتين الحد المسموح به في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالأغذية الخالية من الجلوتين (2012/1021GSO ).

وأوضحت الهيئة أن المنتج الأول يحمل اسم "Choco Chimps" ووزن 10 أونصات (284 جراماً) ورقم "باركود" 058449870241 وتاريخ انتهاء صلاحيته 2019/08/27م، أما المنتج الثاني ويحمل "Gorilla Munch" ووزن 10 أونصات (284 جراماً) ورقم باركود 058449860020، وتاريخي انتهاء صلاحية 2019/09/21م و2019/08/24م، في حين أن المنتج الثالث يحمل "Jungle Munch"

ووزن 10 أونصات (284 جراماً) ورقم باركود 058449870289 وتاريخ انتهاء صلاحية 2019/08/01م.

وأشارت إلى أن تناول الجلوتين من قبل الأشخاص المصابين بمرض السيلياك أو يعانون من حساسية الجلوتين قد يؤدي إلى بعض الأعراض المعوية مثل آلام البطن، الانتفاخ، الإسهال، الإمساك، طفح الجلد والصداع، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى اضطراب النظام المناعي ما قد يسبب الاحتقان وصعوبات في التنفس وأعراض أخرى.

وأوصت الهيئة المستهلكين الذين يعانون من مرض السيلياك أو حساسية الجلوتين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من تلك المنتجات.