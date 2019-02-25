شكرا لقرائتكم 7 ورش تفاعلية لتطوير مهارات الشباب في مسك للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق منتدى مسك للإعلام صباح غدٍ الثلاثاء تحت شعار “التشجيع على الإبداع” في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، مستضيفاً عددًا من أبرز رواد الأعمال والمؤثرين في مجال الإعلام لا سيما الإعلام الرقمي.

يأتي ذلك في بادرة لإثراء مهارات الشباب السعودي من خلال تشجيع الأفكار الإبداعية واستكشاف الفرص التي يزخر بها مجال الإعلام الرقمي، عبر جلسات حوارية يديرها ويشارك بها خبراء ومختصون في مجال الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى 7 ورش عمل تتيح للشباب فرصة النقاش والتفاعل مع الخبراء لاستلهام التجربة وتخطي التحديات التي تكتنف دروب النجاح.

وفي ظل تنافسية الحملات الرقمية التي نشهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة للجهات سواء الحكومية أو الخاصة منها، سيفتتح الأستاذ عبدالرحمن الحسين المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال في وزارة التجارة والاستثمار ورشة العمل الأولى في تمام الساعة 10:10 صباحاً ليفتح الآفاق حول الحملات الرقمية الأسرع انتشاراً في 2019.

العلامات التجارية

وسيطل ستيف برازيل مؤسس شركة هيتمان في الورشة الثانية ليناقش الرواية المشوقة لقصة العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ستستعرض تريسي هاملتون الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي في شركة جلوبال كيفية صنع المستقبل في القرن الرقمي.

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وفي الورشة الثالثة سيشارك مبارك القبيسي الفرص الجديدة التي يزخر بها مجال خدمات بث الفيديو على غرار (نت فليكس وبرايم فيديو)، وسيطلع الحضور على العوائد المتوقعة من المحتوى الإبداعي المنسجم مع ثقافة الجمهور السعودي، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى تفوّق خدمات مشاهدة الفيديو المدفوعة على الخدمات المجانية خلال العقد المقبل.

الإعلانات الرقمية

في حين تكتسب الإعلانات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي انتشاراً متزايداً، تواجه العلامات التجارية وشركات الإعلان تحدياً في بعض الأحيان لتطوير نهج خاص بها كما يشير خلدون زغير الرئيس الإقليمي إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى ليونيفرسال ماكان، في الورشة الخامسة التي ستتناول كيفية توظيف الإبداع والبيانات لتبرير ميزانيات الإعلان الاجتماعي.

وستتناول الورشة السادسة موضوع “المحفظة الرقمية”، ودورها في إجراء المعاملات المالية الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة وأكثر سهولة.

ويستعرض أحمد الجبرين شريك مؤسس ومدير عام شركة سماءات في الورشة السابعة أمثلة عن استراتيجيات تواصل اجتماعي ناجحة أثبتت فعاليتها في التغيير، وستتاح للمسجلين في الورشة فرصة العمل على نموذج حي لأساليب تفعيل المشاركة، وقياس مؤشرات الأداء، والابتكار لزيادة وعي العملاء بالعلامة التجارية.



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