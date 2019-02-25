شكرا لقرائتكم بحضور الملك سلمان.. البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية يؤكد تعزيز الشراكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شرم الشيخ

اختتمت القمة العربية الأوروبية التي عقدت تحت شعار الاستثمار في الاستقرار أعمالها اليوم الاثنين بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من قادة العالم العربي وأوروبا.

وتحدث باقي الوفود وألقوا بيانات خلال الجلسة العامة الثانية، كما عقدت جلسة تفاعلية مغلقة للقادة والزعماء ناقشت العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضا تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

وصدر عن الجلسة الختامية بيان أكد على النقاط التالية:

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– تعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

– سبل مواجهة التحديات والتعامل المشترك مع التحديات العالمية.

– التعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

– تم الاتفاق على عقد القمة العربية الأوروبية المقبلة في بروكسل عام 2022.



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