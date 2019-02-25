الان تتابع الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن آل سعود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود. فيما أفاد الديوان الملكي أنه سيصلى عليها إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بمدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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