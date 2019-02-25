شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: جنودنا البواسل مصدر فخر واعتزاز.. ويتمتعون بقدرات قتالية عالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي قام بزيارة تفقدية للقوات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي بمنطقة جازان، بحضور قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وذلك بصالة التشريفات بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان.

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بنائب وزير الدفاع، مقدماً له التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان ومنسوبي القوات المسلحة بجازان بمناسبة الأمر الملكي الذي أصدره باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، راجياً للأمير خالد بن سلمان التوفيق في مهمات عمله نائباً لوزير الدفاع، وزيارته للمنطقة التي تعد الأولى بعد تعيينه نائباً لوزير الدفاع وكل ما فيه خدمة الدين والوطن.

من جانبه، أعرب نائب وزير الدفاع عن سعادته بزيارة منطقة جازان وتفقد القوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي، مؤكداً فخر واعتزاز الجميع بالتدريب العالي والقدرات القتالية التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية.

ونوّه بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.