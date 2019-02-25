شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة عسير يستقبل القنصل الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) قام القنصل الأمريكي لدى المملكة راين كليها بزيارة لأمانة منطقة عسير، التقى والوفد المرافق له بمبنى الأمانة بمدينة أبها أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي. واستمع ومرافقيه إلى شرح مختصر عن الاستثمارات التي تطرحها أمانة المنطقة وبلدياتها والمشاريع والخدمات التي تقوم بها الأمانة على تنفيذها في المنطقة وخططها المستقبلية لتنمية منطقة عسير ومدنها ضمن برنامج التحول البلدي لتحقيق رؤية المملكة 2030، فيما استمع أمين عسير والمسؤولين في الأمانة من القنصل العام الأمريكي والمختصين في القنصلية إلى تعريف بالبرامج المختلفة والخدمات الاقتصادية والثقافية والعلمية وجوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك التي تقدمها القنصلية الأمريكية في المملكة.



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