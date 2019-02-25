شكرا لقرائتكم خبر عن «القوة الجبرية» توقف مهرب مخالفين على طريق الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تسلم مركز شرطة رنية 21 مخالفا من جنسية أثيوبية حاول احد المهربين ادخالهم إلى إحدى المحافظات الواقعة على طريق وادي الدواسر، مستغلا سيارة عائلية حديثة قبل أن يتم اكتشافه من قبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، والتي اشتبهت في المركبة وخلال عبورها إحدى النقاط الامنية، التي تم استحداثها لرصد كل المخالفات والحالات المشتبه بها، وعلى الطريق لاحظ رجال الامن المركبة وهي تحاول تجاوز النقطة قبل أن يقرر سائقها عدم التوقف في النقطة الأمنية، والتي تجاوزها عن طريق القيادة المتهورة.

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رجال الامن عمدوا إلى متابعة المركبة وإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية في الهواء لاجبار قائد المركبة على التوقف، غير أنه واصل سيره ليتم ملاحقته وتم استخدام القوة الجبرية، وإخضاع المركبة بهدف ايقافها والسيطرة عليها ومن بداخلها، وما هي إلا لحظات حتى قفز قائدها للهرب على قدميه في الوقت الذي بادر آخرون بالخروج من المركبة المشتبه بها، وكان عددهم كبيرا للهرب ليتم محاصرتهم وضبطهم جميعاً، وعددهم 21 شخص من جنسية أثيوبية إتضح أنهم لا يملكون أوراق نظامية، وكان قائد المركبة يحاول تهريبهم ونقلهم. اجراءات الضبط تواصلت بتقييد إفادة المضبوطين من المخالفين وهم من الذكور، والاناث كانوا جميعا داخل المركبة الموقوفة والتي جرى تعميم معلوماتها، فيما تم تسليم الموقوفين إلى مركز شرطة رنية.

وفي حادثة اخرى ضبطت قوة أمن الطرق الخاصة، وافد من جنسية اندونيسية بحوزته مبلغ 85 الف ريال مجهولة المصدر، فشل في ايضاح كيفية الحصول عليها.

وكان رجال القوة في مركز ضبط الشميسي قد تابعوا وصول مركبة خاصة على المركز، وخلال التدقيق في أوراق قائدها لاحظ رجال الامن ارتباكه ليتم إثر ذلك تفتيش المركبة، وعثر بداخلها على مبلغ من الاموال بلغ 85 ألف ريال، تم تحريزه وبسؤال قائد المركبة عن مصدر تلك الاموال فشل في اثبات ملكيتها، مما استدعى إحالته إلى مركز شرطة الكعكية للتثبت من وضعه.