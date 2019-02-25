سفيرة الموضة الخليجية تفاجئ عرائس السعودية في معرض زواجك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعرض مصممة الأزياء السعودية العالمية أميمة عزوز أزياءها لربيع وصيف 2019 في معرض "زواجك" بمركز الروشن للمعارض في حائل، على مدار خمس أيام من 26 فبراير إلى 2 مارس، وتقدم أحدث خطوطها ومفاجآتها لعرائس السعودية والخليج من فساتين زفاف وسهرة وعبايات، بمشاركة نخبة من أبرز المصممات والمهتمات بالموضة والجمال، وحضور فتيات وسيدات المجتمع والمقبلات على الزواج.

وتحتفي النسخة الجديدة للمعرض بمشاركة رئيسة لجنة تصميم الأزياء بجدة، وسفيرة الموضة الخليجية، بعد أن عرضت أزياءها على مدار السنوات الماضية بجوار برج إيفل في فرنسا، وفي أكبر عروض الأزياء بإسبانيا ودبي والقاهرة وشرم الشيخ والرباط وعمان والمنامة، إضافة إلى عروضها المحلية في جدة والرياض، جنبا إلى جنب مع العروض الموسيقية والكوميدية، والجوائز القيمة التي تصل إلى مليون ريال.

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وتقدم أميمة عزوز خلال المعرض محاضرة عن صناعة الأزياء السعودية، تتحدث خلالها عن أبرز المبادرات التي انطلقت من جدة بهدف تمكين المرأة السعودية، وتعزيز تواجدها في قطاع تصميم الأزياء الذي يستوعب استثمارات تفوق 15 مليار ريال، وتكشف النقاب عن آلية جديدة للتعاون بين مصممات الأزياء في جميع مناطق المملكة.

وأكدت رئيس لجنة تصميم الأزياء بغرفة جدة سعادتها بتقديم عروض في حائل للمرة الأولى، بعد مشاركتها الشهر الماضي بعرض أزياء عالمي في القاهرة، معبرة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها رئيسة اللجنة المنظمة نوير المشاري، والمشاركة الواسعة لمجموعة من النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة المغربية أمينة العلي، وقالت "سعادتي مضاعفة بالمشاركة في العروض المحلية التي تكشف للعالم كله حضارية المجتمع السعودي وقدرته على مواكبة ما يحدث في العالم"، مشيرة إلى أنها لم تتردد في قبول دعوة اللجنة المنظمة حبا في أهل حائل، ودعما للمصممات الواعدات في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أنها ستتواجد خلال الفترة المقبلة في عدد من العروض بالرياض والدمام، مثلما تواجدت الشهر الماضي بالمدينة المنورة.

يذكر أن معرض "زواجك 2019" يشهد مشاركة أكثر من 80 شركة وطنية متخصصة تستثمر في 40 نشاطا تجاريا متخصصا في توفير كل ما يحتاجه العريس والعروس تحت سقف واحد، بمشاركة أكثر من 120 شاب وفتاة، وتمثل نسبة الفتيات المستثمرات في المعرض 70 %، يعرضن جميع احتياجات حفلات الزواج في أركان متعددة، كما يشمل المعرض عرض العروس الذي يقام للمرة الثانية في المنطقة وتشارك فيه أكثر من 40 فتاة.