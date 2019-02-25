تامر حسني يطرب جمهوره في المدينة الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أطرب الفنان المصري تامر حسني جمهوره خلال ثلاث ساعات في الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

Advertisements

تامر حسني قال إنه يشعر بالفخر بالوقوف على المسرح أمام الجمهور السعودي للمرة الثانية، ويرى في حفلاته جمالا خاصا بحضور الجمهور الذي يحفزه لتقديم أروع الأغنيات وأنجح الحفلات.

وحرص حسني على تلبية رغبة الجمهور فى سماع الأغنيات كافة، والتي قدمها خلال مشواره الفني ولاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

حفل تامر هو الحفل الأول في سلسلة طويلة من حفلات نجوم الغناء التي بدأت هيئة الترفيه تنظيمها أخيرا. تامر حسنى بدأ بأغنية عيش بشوقك، ثم تابع بعد ذلك تقديم "كل مرة" و"بنت الإيه" و"قرب حبيبى" و"أكتر حاجة" و"ضحكتها مبتهزرش" و"ارجعلى" و"بتغيب" و"كل حاجة بينا" و"لولا الهوا" و"حلم سنين" و"وأخيرا" و"ناسيني ليه" و"عمري ابتدا" و"نور عيني" و"يانا يا مفيش" و"لو كنت نسيت" و"يا تاعبني" و"ميحرمنيش منك" و"الله يباركلي فيك" و"كفايك أعذار" و"100 وش".