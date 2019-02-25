السعودية اليوم / "الخطوط السعودية" تستضيف الملتقى الأول لعلاقات الضيوف والعملاء بشركات الطيران الوطنية



جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

استضافت الخطوط

وتناول اللقاء بحث أساليب تطوير التواصل مع الضيوف والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، عبر إدارات علاقات العملاء بشركات النقل الجوي المحلية ، وتعزيز وتشجيع تبادل الأفكار والأساليب والخبرات المتخصصة ، ومشاركة تطبيق أفضل الممارسات وسبل التعاون بين شركات الطيران لتحقيق الرقي بالخدمات.

واختتم اللقاء بتنظيم جولة تعريفية لبعض المواقع بمبنى أكاديمية الخدمة الجوية ، شملت القاعات التدريبية والأجهزة التشبيهية وغيرها ، مما يزخر به هذا المرفق الحيوي.

// انتهى //

15:29ت م

0140



جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستضافت الخطوط السعودية اللقاء الأول لملتقى علاقات الضيوف والعملاء بشركات النقل الجوي الوطنية ، بمشاركة نخبة من المختصين في هذا المجال من شركات الطيران "فلاي أديل، فلاي ناس، السعودية الخليجية، نسما" ، بحضور ممثلي إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني ، وذلك بالأكاديمية السعودية للخدمة الجوية بجدة.وتناول اللقاء بحث أساليب تطوير التواصل مع الضيوف والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، عبر إدارات علاقات العملاء بشركات النقل الجوي المحلية ، وتعزيز وتشجيع تبادل الأفكار والأساليب والخبرات المتخصصة ، ومشاركة تطبيق أفضل الممارسات وسبل التعاون بين شركات الطيران لتحقيق الرقي بالخدمات.واختتم اللقاء بتنظيم جولة تعريفية لبعض المواقع بمبنى أكاديمية الخدمة الجوية ، شملت القاعات التدريبية والأجهزة التشبيهية وغيرها ، مما يزخر به هذا المرفق الحيوي.// انتهى //15:29ت م0140

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