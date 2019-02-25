السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد مركز الشقيق والقرى التابعة له

الشقيق 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني اليوم ، مركز الشقيق التابع للمحافظة ، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة ، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.واستهل محافظ الدرب , الجولة بتفقد مركز الشقيق و قرى الرصاصة, و خبت بن جبران, و أم السبخ, و الدملج, وعجيبي, و المسمور, و الصنيدلي, والحصام الجنوبي, والقاع، اطلع خلالها على المشروعات التنموية المنفذة بتلك القرى في مختلف المجالات الخدمية والمشروعات التي يحتاجها المركز والقرى التابعة لها.ووقف محافظ الدرب خلال الجولة على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز , شملت مرفأ الصيادين و مبنى البلدية و مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق ، حيث التقى محافظ الدرب بعددٍ من مشايخ وأهالي المركز ، واستمع لاحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية.وعقد محافظ الدرب خلال الزيارة، اجتماعاً مع رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي ، ورئيس البلدية المهندس غصاب العتيبي ، تم خلاله بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها بالمركز .وأكد محافظ الدرب ، أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة جازان, و سمو نائبه, للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة ، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، راجياً العون والتوفيق للجميع.// انتهى //15:17ت م0137