السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لعين العزيزية



جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لعين العزيزية.

واطلع المجلس على خطوات إنشاء مصنع عين العزيزية، الذي من المقرر أن يبدأ عمله بخطي إنتاج، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية والرفع المساحي بمواقع الوقف، إضافةً إلى خطط رفع القدرة الإنتاجية للعين.

وجرى أيضاً إطلاع المجلس على الخطط المستقبلية، ومنها استهداف توزيع 25 مليون عبوة خلال العام الحالي، بزيادة تتجاوز الـ 5 ملايين عبوة عما تم توزيعه العام المنصرم.

وختم المجلس اجتماعه بإقرار الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي.

// انتهى //

15:12ت م

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جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لعين العزيزية.واطلع المجلس على خطوات إنشاء مصنع عين العزيزية، الذي من المقرر أن يبدأ عمله بخطي إنتاج، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية والرفع المساحي بمواقع الوقف، إضافةً إلى خطط رفع القدرة الإنتاجية للعين.وجرى أيضاً إطلاع المجلس على الخطط المستقبلية، ومنها استهداف توزيع 25 مليون عبوة خلال العام الحالي، بزيادة تتجاوز الـ 5 ملايين عبوة عما تم توزيعه العام المنصرم.وختم المجلس اجتماعه بإقرار الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي.// انتهى //15:12ت م0133

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