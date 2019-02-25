السعودية اليوم / أمير حائل يرأس اجتماع مجلس المنطقة



حائل 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة بمقر جامعة حائل اليوم, الجلسة الأولى في دورة الانعقاد السابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ووفد أعضاء مجلس الشورى الذين يزورون المنطقة.

واستهلت الجلسة بكلمة لسمو أمير منطقة حائل, رحب فيها بأعضاء مجلس الشورى, منوهاً بالتوجيه المستمر من القيادة الحكيمة لتنمية المنطقة.

ورفع سموه باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو نائبه -حفظهما الله- على تواصل الدعم لمناطق المملكة كافة.

وألقى رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن فهد السبهان كلمة الوفد أعرب فيها عن شكره لأمير المنطقة ولسمو نائبه على كرم الضيافة والتعاون البناء من مجلس المنطقة والمسؤولين ثم ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب نبذة عن مهام مجلس الشورى وكيف نشأت العلاقة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق .

ثم استعرض عضو مجلس منطقة حائل ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس حمود الرضيمان أهم احتياجات منطقة حائل من المشاريع التنموية وكذلك عرض أهم الاحتياجات التي تم تناولها أثناء زيارة مجلس المنطقة لمجلس الشورى خلال العام الماضي, كما ناقش المجلس عددا من المضوعات الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة .

// انتهى //

14:57ت م

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حائل 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة بمقر جامعة حائل اليوم, الجلسة الأولى في دورة الانعقاد السابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ووفد أعضاء مجلس الشورى الذين يزورون المنطقة.واستهلت الجلسة بكلمة لسمو أمير منطقة حائل, رحب فيها بأعضاء مجلس الشورى, منوهاً بالتوجيه المستمر من القيادة الحكيمة لتنمية المنطقة.ورفع سموه باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو نائبه -حفظهما الله- على تواصل الدعم لمناطق المملكة كافة.وألقى رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن فهد السبهان كلمة الوفد أعرب فيها عن شكره لأمير المنطقة ولسمو نائبه على كرم الضيافة والتعاون البناء من مجلس المنطقة والمسؤولين ثم ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب نبذة عن مهام مجلس الشورى وكيف نشأت العلاقة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق .ثم استعرض عضو مجلس منطقة حائل ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس حمود الرضيمان أهم احتياجات منطقة حائل من المشاريع التنموية وكذلك عرض أهم الاحتياجات التي تم تناولها أثناء زيارة مجلس المنطقة لمجلس الشورى خلال العام الماضي, كما ناقش المجلس عددا من المضوعات الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة .// انتهى //14:57ت م0124

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