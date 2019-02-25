شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير تركي بن عبد الرحمن والان مع التفاصيل

أعلن اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، عن فاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، نقلا عن بيان للديوان الملكي، سيصلى عليها إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 20 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.