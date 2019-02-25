شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وأعلن الديوان الملكي أن الصلاة عليهاـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 20 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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