شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة .. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة حفظه الله جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثامنة من دورة الانعقاد السابع يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة .

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيّل مبيناً أنه سيتم خلال هذه الجلسة الاطلاع على الميزانية المخصصة لكل جهة حكومية بالمنطقة والمشاريع المعتمدة ، بالإضافة لأعمال اللجان التابعة للمجلس .