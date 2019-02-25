شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة .. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيّل مبيناً أنه سيتم خلال هذه الجلسة الاطلاع على الميزانية المخصصة لكل جهة حكومية بالمنطقة والمشاريع المعتمدة ، بالإضافة لأعمال اللجان التابعة للمجلس .
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