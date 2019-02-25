شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء التشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء التشيك.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين لرئيس الوزراء التشيكي على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.



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