شكرا لقرائتكم أمير الجوف يكرّم الشاب الزيدان لإسهامه في العثور على طفل مفقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، متابعات الخليج 365 عبدالرزاق بن مدالله الزيدان نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث عن الطفل الذي كان مفقوداً أثناء التنزه مع ذويه .



وأثنى سموه على الشاب الزيدان وتصرفه النبيل الذي يدل على حسن التربية والتوجيه، ويعتبر ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل .

من جهته قدّم الزيدان شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على تكريمة وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير .



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