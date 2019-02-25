شكرا لقرائتكم الأرصاد تصدر تنبيهاً من أمطار رعدية على الطائف وميسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات: (الطائف، وميسان، والهدا، والشفا، والأجزاء المجاورة لهما)، تستمر حتى التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



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