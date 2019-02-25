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شكرا لقرائتكم ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 12.7% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية 12.7%، على أساس سنوي في ديسمبر الماضي لتصل إلى 69.97 مليار ريال (18.66 مليار دولار).
وزادت قيمة الصادرات غير النفطية 11.8% في ديسمبر عنها قبل سنة إلى 21.05 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء.
فيما تراجعت قيمة واردات السعودية 2.2% في ديسمبر 2018 مقارنة بها قبل عام لتصبح 41.88 مليار ريال.
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