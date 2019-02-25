الان تتابع “المخدرات” والتعليم تثقفان طالبات تعليم الطائف بأضرار المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، معرض مكافحة المخدرات، والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنات بالتعاون مع مكافحة المخدرات بالمحافظة بمقر المتوسطة الثالثة والتحفيظ الأولى بالحوية، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالطائف العقيد فواز الذيابي.

وشاهد “اللهيبي”، وعدد من مرافقيه عرضًا توعويًا عن مخاطر المخدرات وضررها على الفرد والمجتمع ثم اطلع على المعرض المعد بهذه المناسبة وشاهد أركانه واستمع لشرح واف عنه.

وجاء المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام ويختتم بمحاضرة توعوية لأمهات الطالبات، لحماية الطالبات وتوعيتهن من آفة المخدرات، التي تدمر العقل والنفس والجسم والمال، وتؤدي إلى تفكيك الأسر وتدمير المجتمعات، إضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير سبل مكافحتها والتحذير من مخاطرها.

وأكد “اللهيبي”، أهمية مواصلة التوعية بهذه الآفة، مثمنًا لإدارة التوجيه والإرشاد للبنات ومكافحة المخدرات هذه الإسهامات من خلال التوعية الوطنية، مشيرًا إلى أن لديهم الحس والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

وأكد سعي تعليم الطائف للتوعية بمخاطر المخدرات للوصول بالطالب والطالبة إلى صناعة الذات من خلال النأي بأنفسهم عن هذا الطريق، مثمنًا جهود قائدة المدرسة والمرشدة الطلابية وجميع منسوبات المدرسة على استضافة مقر معرض التوعية بأضرار المخدرات.