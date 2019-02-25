الان تتابع خادم الحرمين يلتقي دولة رئيس وزراء جمهورية التشيك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش. وجاء اللقاء على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

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