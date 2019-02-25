محمد بن مسعود - الدمام - بريطانيا تعلن حظر "حزب الله" بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25 قالت الحكومة البريطانية إنها ستحظر جماعة حزب الله بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، وتعتبرها منظمة إرهابية، وفق ما نقلته "رويترز" اليوم. 25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 02:23 PM قالت الحكومة البريطانية إنها ستحظر جماعة حزب الله بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، وتعتبرها منظمة إرهابية، وفق ما نقلته "رويترز" اليوم. ، بريطانيا تعلن حظر "حزب الله" بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية ،

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