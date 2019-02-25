، "جت تكحلها عمتها" .. شركة قطرية تتقرّب للكويتيين فيلقنونها درساً قاسياً ،

- 1/2
- 2/2
مع الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، سعت إحدى شركات الاتصالات في قطر، إلى محاولة التقرّب من الشعب الكويتي، في ظل المقاطعة العربية لقطر نظير أفعالها ودعمها الجماعات الإرهابية، وقامت الشركة بإعداد فيديو دعائي بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت، ولكن الأمر انقلب عليها؛ حيث أثار الإعلان حالة من الغضب الشعبي فانطبق عليها المثل الشائع "جت تكحلها عمتها".
الفيديو الذى عرضته الشركة القطرية، تضمن مشاهد اعتبرها متابعون تسيء للشعب الكويتي، وتحاول إظهاره على أنه مجتمع الرقص، وهو ما دعا إلى تنظيم حملات مقاطعة للشركة، التي على الفور قررت سحب الإعلان بعد ما أثار حالة كبيرة من الجدل، وذلك وفق ما ذكرته "اليوم السابع" نقلاً من "قطريليكس".
يأتي هذا الإعلان في إطار محاولات نظام "تميم" التقرب إلى الكويت من خلال القفز بهذا الإعلان على احتفالات اليوم الوطني، وفي النهاية هذه المحاولات انقلبت عليه بعد تعرضها لهجوم كبير على "السوشيال ميديا" وتنظيم عديد من حملات المقاطعة.
"جت تكحلها عمتها" .. شركة قطرية تتقرّب للكويتيين فيلقنونها درساً قاسياًحامد العلي الخليج 365 2019-02-25
مع الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، سعت إحدى شركات الاتصالات في قطر، إلى محاولة التقرّب من الشعب الكويتي، في ظل المقاطعة العربية لقطر نظير أفعالها ودعمها الجماعات الإرهابية، وقامت الشركة بإعداد فيديو دعائي بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت، ولكن الأمر انقلب عليها؛ حيث أثار الإعلان حالة من الغضب الشعبي فانطبق عليها المثل الشائع "جت تكحلها عمتها".
الفيديو الذى عرضته الشركة القطرية، تضمن مشاهد اعتبرها متابعون تسيء للشعب الكويتي، وتحاول إظهاره على أنه مجتمع الرقص، وهو ما دعا إلى تنظيم حملات مقاطعة للشركة، التي على الفور قررت سحب الإعلان بعد ما أثار حالة كبيرة من الجدل، وذلك وفق ما ذكرته "اليوم السابع" نقلاً من "قطريليكس".
يأتي هذا الإعلان في إطار محاولات نظام "تميم" التقرب إلى الكويت من خلال القفز بهذا الإعلان على احتفالات اليوم الوطني، وفي النهاية هذه المحاولات انقلبت عليه بعد تعرضها لهجوم كبير على "السوشيال ميديا" وتنظيم عديد من حملات المقاطعة.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
01:55 PM
إعلان عُدّ محاولة من نظام "تميم" للقفز على احتفالات اليوم الوطني والمقاطعة
مع الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، سعت إحدى شركات الاتصالات في قطر، إلى محاولة التقرّب من الشعب الكويتي، في ظل المقاطعة العربية لقطر نظير أفعالها ودعمها الجماعات الإرهابية، وقامت الشركة بإعداد فيديو دعائي بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت، ولكن الأمر انقلب عليها؛ حيث أثار الإعلان حالة من الغضب الشعبي فانطبق عليها المثل الشائع "جت تكحلها عمتها".
الفيديو الذى عرضته الشركة القطرية، تضمن مشاهد اعتبرها متابعون تسيء للشعب الكويتي، وتحاول إظهاره على أنه مجتمع الرقص، وهو ما دعا إلى تنظيم حملات مقاطعة للشركة، التي على الفور قررت سحب الإعلان بعد ما أثار حالة كبيرة من الجدل، وذلك وفق ما ذكرته "اليوم السابع" نقلاً من "قطريليكس".
يأتي هذا الإعلان في إطار محاولات نظام "تميم" التقرب إلى الكويت من خلال القفز بهذا الإعلان على احتفالات اليوم الوطني، وفي النهاية هذه المحاولات انقلبت عليه بعد تعرضها لهجوم كبير على "السوشيال ميديا" وتنظيم عديد من حملات المقاطعة.
، "جت تكحلها عمتها" .. شركة قطرية تتقرّب للكويتيين فيلقنونها درساً قاسياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "جت تكحلها عمتها" .. شركة قطرية تتقرّب للكويتيين فيلقنونها درساً قاسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.