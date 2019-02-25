، "جت تكحلها عمتها" .. شركة قطرية تتقرّب للكويتيين فيلقنونها درساً قاسياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعلان عُدّ محاولة من نظام "تميم" للقفز على احتفالات اليوم الوطني والمقاطعة

مع الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، سعت إحدى شركات الاتصالات في قطر، إلى محاولة التقرّب من الشعب الكويتي، في ظل المقاطعة العربية لقطر نظير أفعالها ودعمها الجماعات الإرهابية، وقامت الشركة بإعداد فيديو دعائي بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت، ولكن الأمر انقلب عليها؛ حيث أثار الإعلان حالة من الغضب الشعبي فانطبق عليها المثل الشائع "جت تكحلها عمتها".

الفيديو الذى عرضته الشركة القطرية، تضمن مشاهد اعتبرها متابعون تسيء للشعب الكويتي، وتحاول إظهاره على أنه مجتمع الرقص، وهو ما دعا إلى تنظيم حملات مقاطعة للشركة، التي على الفور قررت سحب الإعلان بعد ما أثار حالة كبيرة من الجدل، وذلك وفق ما ذكرته "اليوم السابع" نقلاً من "قطريليكس".

يأتي هذا الإعلان في إطار محاولات نظام "تميم" التقرب إلى الكويت من خلال القفز بهذا الإعلان على احتفالات اليوم الوطني، وفي النهاية هذه المحاولات انقلبت عليه بعد تعرضها لهجوم كبير على "السوشيال ميديا" وتنظيم عديد من حملات المقاطعة.