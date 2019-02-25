، "أمير الجوف" يكرّم "الزيدان" لجهوده في العثور على طفل فُقد خلال التنزه ،

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كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان؛ نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث والعثور على الطفل الذي كان مفقوداً في أثناء التنزه مع ذويه.
وأثنى الأمير فيصل بن نواف؛ على الشاب الزيدان؛ وتصرفه النبيل الذي يدل على حُسن التربية والتوجيه، ويعد ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوّهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.
من جهته، قدّم الزيدان؛ شكره وامتنانه لأمير منطقة الجوف، على تكريمه وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير.
"أمير الجوف" يكرّم "الزيدان" لجهوده في العثور على طفل فُقد خلال التنزهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان؛ نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث والعثور على الطفل الذي كان مفقوداً في أثناء التنزه مع ذويه.
وأثنى الأمير فيصل بن نواف؛ على الشاب الزيدان؛ وتصرفه النبيل الذي يدل على حُسن التربية والتوجيه، ويعد ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوّهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.
من جهته، قدّم الزيدان؛ شكره وامتنانه لأمير منطقة الجوف، على تكريمه وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
01:47 PM
نوّه بالتفاعل الكبير من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي
كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان؛ نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث والعثور على الطفل الذي كان مفقوداً في أثناء التنزه مع ذويه.
وأثنى الأمير فيصل بن نواف؛ على الشاب الزيدان؛ وتصرفه النبيل الذي يدل على حُسن التربية والتوجيه، ويعد ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوّهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.
من جهته، قدّم الزيدان؛ شكره وامتنانه لأمير منطقة الجوف، على تكريمه وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير.
، "أمير الجوف" يكرّم "الزيدان" لجهوده في العثور على طفل فُقد خلال التنزه ،
المصدر : الخليج 365
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