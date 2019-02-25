، إطلاق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ،

- 1/2
- 2/2
بدأت وزارة العدل، أمس، بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض؛ لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
وتدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم حتى تسع سنوات.
وتأتي الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها: مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابياً على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم.
إطلاق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
بدأت وزارة العدل، أمس، بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض؛ لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
وتدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم حتى تسع سنوات.
وتأتي الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها: مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابياً على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
01:38 PM
تهدف إلى توفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي
بدأت وزارة العدل، أمس، بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض؛ لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
وتدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم حتى تسع سنوات.
وتأتي الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها: مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابياً على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم.
، إطلاق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.