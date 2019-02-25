رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية 1440 - رجال ونساء

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والتنمية والزراعة في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، عن توفر عدد من الوظائف لدى إداراتها المختلفة، داعية الراغبين بالاستفادة منها إلى التسجيل عبر الموقع المختص.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أنه يتوفر لديها 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للرجاء والنساء، المشمولة في سلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد، مشيرة إلى وجود عدد من الشروط للراغبين بالتقدم لشغل الوظائف، وهي:

لابد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

يجب ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن ماهو محدد ومطلوب للوظيفة المرشح عليها

لابد من الحصول على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية أو التخصصية

ألا يكون المتعاقد معه مرتبطا بعقد مع جهة حكومية أخرى بالإضافة لكونه لائق صحيا وفق لائحة اللياقة الصحية بنظام الخدمة المدنية

الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله

وحسب وزارة البيئة والزراعة والتنمية، فإن التقديم على الوظائف يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وحتى يوم 1440/7/1.

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