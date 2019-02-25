نائب وزير الدفاع يشكر القيادة على مكافأة «راتب الشهر» للعسكريين

رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وقال الأمير خالد بن سلمان: «إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب»، داعيًّا المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ونائبه، حفظهما الله.

وكان نائب ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًّا، مساء أمس الأول، السبت، تضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، تكريمًا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرًا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

من جهتها؛ أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في تعميم صدر عنها أمس الأحد، عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من المستفيدين من راتب شهر مكافأة للعسكريين، المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، التي تم إقرارها بموجب الأمر الملكي الكريم.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه لا مساس بالمكافأة المذكورة عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، مشددة على أن الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه، يوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة جميع عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عنها، فيما يتعلق بالتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع «ساما تهتم» على الإنترنت «samacares.sa»، أو من خلال حساب تويتر «SAMAcares@»، أو بالاتصال على الرقم المجاني (8001256666).