كراني: أخدود هوائي «متعمق» ينشر حالة الدفء بعدة مناطق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ استمرار حالة الدفء على معظم أجزاء المملكة وبشكل ملموس على أجواء القطاع الغربي؛ نظرًا لتعمق أخدود هوائي يميل نسبيًّا للحرارة على أجوائه.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «بعون الله يستمر الدفء على معظم أجواء المملكة وبشكل ملموس على أجواء القطاع الغربي نظرًا لتعمق أخدود هوائي يميل نسبيًّا للحرارة على أجوائه».

وتابع كراني «.. يصحب ذلك طقس غائم جزئي على الغربية وجنوبًا حتى منطقتَي جازان والوسطى، مع وجود بعض الخلايا الممطرة على المصايف وجنوبًا، ونشاط للرياح السطحية..».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت تهيؤ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، اليوم، الاثنين، على مرتفعات عسير ونجران وجازان والباحة والطائف.

وأشارت الهيئة الأرصاد، في تقرير، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستبقى غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضحت الهيئة، أن هناك توقعات بتكوّن الضباب، خلال ساعات الصباح الباكر، على سواحل الخليج العربي، ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

من جهته؛ ذكر الراصد الجوي سامي عبيد الحربي، أن مواقع الطقس العالمية تتوقع أمطارًا ربيعية مميزة على مناطق المملكة، وموسمًا خصبًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادي.

وقال الحربي في تصريحات لـ«عاجل»، أن وكالة «نوا» الأمريكية، أعلنت رسميًّا قبل عدة أيام عن حدث مهم في عالم الطقس، وهو نشاط ظاهرة النينو، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادي ويحدث فيها ارتفاع في درجات حرارة مياه المحيط الهادي أكثر من نصف درجة عن المعدل العام لمدة ثلاثة شهور؛ حيث إن هذه الظاهرة تؤثر على بعض الدول بالجفاف والأخرى بزيادة الأمطار.