السعودية اليوم / القنصل الأمريكي بجدة يزور أمانة منطقة عسير



أبها 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في جدة راين كليها اليوم، أمانة منطقة عسير في إطار زيارته الحالية للمنطقة .

واستمع القنصل والوفد المرافق له لشرح من أمين المنطقة عن أبرز الاستثمارات التي تطرحها أمانة المنطقة وبلدياتها والمشروعات والخدمات التي تنفذها حالياً، إضافةً إلى خططها المستقبلية لتنمية منطقة عسير ومدنها ضمن برنامج التحول البلدي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته قدم القنصل العام الأمريكي والمختصين في القنصلية تعريف بالبرامج المختلفة والخدمات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وجوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك التي تقدمها القنصلية الأمريكية في المملكة.

// انتهى //

13:47ت م

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أبها 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسزار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في جدة راين كليها اليوم، أمانة منطقة عسير في إطار زيارته الحالية للمنطقة .واستمع القنصل والوفد المرافق له لشرح من أمين المنطقة عن أبرز الاستثمارات التي تطرحها أمانة المنطقة وبلدياتها والمشروعات والخدمات التي تنفذها حالياً، إضافةً إلى خططها المستقبلية لتنمية منطقة عسير ومدنها ضمن برنامج التحول البلدي لتحقيق رؤية المملكة 2030.من جهته قدم القنصل العام الأمريكي والمختصين في القنصلية تعريف بالبرامج المختلفة والخدمات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وجوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك التي تقدمها القنصلية الأمريكية في المملكة.// انتهى //13:47ت م0084

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