السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعزي في ضحايا الحريق الذي اندلع في دكا القديمة



جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن بالغ حزنه إزاء فقدان أرواح العشرات في أعقاب الحريق المدمر الذي اندلع في الجزء القديم من مدينة دكا ببنجلاديش يوم 20 فبراير 2019.

وقدم معاليه التعازي لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، متمنياً الشفاء العاجل والتام للمصابين الذين نجوا من هذه المأساة.

// انتهى //

13:46ت م

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جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن بالغ حزنه إزاء فقدان أرواح العشرات في أعقاب الحريق المدمر الذي اندلع في الجزء القديم من مدينة دكا ببنجلاديش يوم 20 فبراير 2019.وقدم معاليه التعازي لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، متمنياً الشفاء العاجل والتام للمصابين الذين نجوا من هذه المأساة.// انتهى //13:46ت م0083

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