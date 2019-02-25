السعودية اليوم / مطار الملك عبد العزيز يحتفي باليوم الوطني الكويتي



جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي باليوم الوطني الـ 58 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار, وذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور, ومساعد القنصل العام لدولة الكويت محسن عبيد العجمي, وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وقام مدير عام المطار ومساعد القنصل الكويتي باستقبال المسافرين القادمين عبر رحلات طيران الكويت في الصالة الشمالية، حيث رُدِّدَ النشيد الوطني الكويتي، ووُزِّعَت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أعلام الشقيقتين المملكة العربية

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي أن هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ58 للكويت, متمنيًا للأشقاء في الكويت كل التوفيق والتقدم والازدهار.

// انتهى //

13:45ت م

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جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساحتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي باليوم الوطني الـ 58 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار, وذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور, ومساعد القنصل العام لدولة الكويت محسن عبيد العجمي, وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.وقام مدير عام المطار ومساعد القنصل الكويتي باستقبال المسافرين القادمين عبر رحلات طيران الكويت في الصالة الشمالية، حيث رُدِّدَ النشيد الوطني الكويتي، ووُزِّعَت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أعلام الشقيقتين المملكة العربية السعودية والكويت على المسافرين، تعبيرًا عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي أن هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ58 للكويت, متمنيًا للأشقاء في الكويت كل التوفيق والتقدم والازدهار.// انتهى //13:45ت م0082

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