السعودية اليوم / انطلاق المعرض التعريفي لكليات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لطلاب الثانوية

الدمام 20 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق25 فبراير 2019 م واسافتتح سعادة وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي اليوم ، المعرض التعريفي بكليات الجامعة وعماداتها المساندة لطلاب المرحلة الثانوية و السنة التحضيرية ، ويستمر لمدة أربعة أيام ، في مجمع الكليات الصحية بالمدينة الجامعية .وأوضح الدكتور العتيبي أن هذا المعرض هو سلسلة لمعارض أقيمت في أعوام ماضية تقدم النفع والفائدة لطلاب المرحلة الثانوية من خلال مشاركة 16 كلية وعمادة ، كما يعد هذا التواصل أحد أنواع التعاون بين الجهات والعمل نحو تعميم الفائدة للطلاب من خلال هذا المعرض وغيره من المعارض التي ستتبعه بإذن الله .من جانبه أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن المعرض جاء ليقدم تعريفاً عن كليات الجامعة وهذه خطوة وبادرة متميزة من عمادة شؤون الطلاب في تعريف طالب المرحلة الثانوية بالكليات ، حيث إنه يخدم جزءاً كبيراً من طلاب الثانوية العامة في القطاع الحكومي والأهلي مشيدا بالجهد الذي تقوم به عمادة شؤون الطلاب في المعرض من خلال التنظيم السنوي له وحث الكليات المشاركة على التميز في عروضهم لجذب الطلاب ليكونوا قريبين من الجامعة ويتعرفوا بشكل مباشر على ما تحتويه من تخصصات وكليات خاصة وأن الجامعة في توسع مستمر وهذا ما دفعنا لتوجيه قطاعات التعليم كافة بالمنطقة وحثهم لزيارة المعرض ليستفيد الطالب استفادة مباشرة.// انتهى //13:45ت م0081