السعودية اليوم / نائب أمير منطقة نجران يتفقد مراكز حرس الحدود بالمنطقة



نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه سموه خلال جولته اليوم، على عدد من مراكز حرس الحدود بمنطقة نجران بما تحظى به القوات العسكرية كافة وقطاع حرس الحدود بالمنطقة على وجه الخصوص، من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

واستمع الأمير تركي خلال جولته الميدانية إلى إيجاز عن المهام التي ينفّذها رجال حرس الحدود، بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني، قدّمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

وفي ختام الجولة نوه سمو نائب أمير منطقة نجران بكفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن التي كان ومازال لأَعْمَالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة.

// انتهى //

13:45ت م

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نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بمنطقة نجران.ونوّه سموه خلال جولته اليوم، على عدد من مراكز حرس الحدود بمنطقة نجران بما تحظى به القوات العسكرية كافة وقطاع حرس الحدود بالمنطقة على وجه الخصوص، من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.واستمع الأمير تركي خلال جولته الميدانية إلى إيجاز عن المهام التي ينفّذها رجال حرس الحدود، بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني، قدّمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.وفي ختام الجولة نوه سمو نائب أمير منطقة نجران بكفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن التي كان ومازال لأَعْمَالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة.// انتهى //13:45ت م0079

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