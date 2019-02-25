السعودية اليوم / تعليم الجوف يقدم خدمة تسجيل الطلاب المستجدين لزوار مهرجان التمور بالجوف

سكاكا 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في جناح خاص بالتعليم في مهرجان التمور السادس في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن مساهمات الإدارات الحكومية في المنطقة، تُعرض فيه إبداعات الطلاب الفنية، وخدمات المستفيدين لزوار المهرجان.ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بزوار جناح التعليم المشارك بمهرجان التمور السادس هذا العام، وأضاف "تأتي مشاركة الإدارة في هذا المهرجان، حيث يقدم أبناؤنا الطلاب والطالبات في مدارسنا مجموعة من الأعمال المميزة والتي تحاكي تاريخ منطقة الجوف وتراثها ومنتج التمور".من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد أن الطلاب والطالبات شاركوا في برامج "رطباً جنياً" والتي نفذت في مدارس المنطقة لجميع المراحل، وتشارك الإدارة أيضاً بركن للمتحف الزراعي وبركن لخدمة المستفيدين يقدم جميع الخدمات للمعلمين والمعلمات وبركن لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.وتقدم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول، خدمة لأولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للتسجيل للعام الدراسي المقبل، في مقر مهرجان التمور في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل.حيث أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" محمد بن فلاح الحربي أن الخدمة تشمل تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، والرد على استفسارات أولياء الأمور حول مواعيد التسجيل، وإعداد حسابات لأولياء الأمور في برنامج "نور" على شبكة الإنترنت https://noor.moe.gov.saوقال الحربي إن مواعيد التسجيل في مهرجان التمور من 15 / 6 وحتى 28 / 6 / 1440هـ.// انتهى //13:39ت م0075