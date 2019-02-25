

جيزان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

تنظم جمعية "الثريا" الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان يوم الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان " فن التعامل مع الكفيف " ، يُقدمها المدرب محمد بن عيسى طبيقي ، وذلك بمسرح مدينة الملك فيصل

وتتضمن ورشة العمل عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة في طريقة التعامل مع الكفيف اجتماعيًا ، وكيفية التعامل معه أثناء الحركة والمشي ، وكذلك أثناء الأكل والشرب ، إلى جانب تقديم نماذج للمكفوفين المبدعين ، ضمن برامج الجمعية ونشاطاتها خلال العام الحالي .

// انتهى //

13:34ت م

0074



جيزان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستنظم جمعية "الثريا" الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان يوم الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان " فن التعامل مع الكفيف " ، يُقدمها المدرب محمد بن عيسى طبيقي ، وذلك بمسرح مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .وتتضمن ورشة العمل عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة في طريقة التعامل مع الكفيف اجتماعيًا ، وكيفية التعامل معه أثناء الحركة والمشي ، وكذلك أثناء الأكل والشرب ، إلى جانب تقديم نماذج للمكفوفين المبدعين ، ضمن برامج الجمعية ونشاطاتها خلال العام الحالي .// انتهى //13:34ت م0074

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / فن التعامل مع الكفيف .. ورشة عمل في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.