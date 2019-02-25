السعودية اليوم / إجراء أكثر من 12 ألف جراحة كبرى بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

أوضحت الصحة في تقرير حديث أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي وذلك بقبول (13119) حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإحالات التي تم استلامها عن طريق برنامج إحالتي من كافة مناطق المملكة (6711) إحالة، وتم قبول (4548) حالة للعلاج بالمستشفى.

وأبان التقرير أنه تم الكشف على (2151) مريضًا في المناطق الطرفية من خلال برنامج التعاون الطبي بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمناطق، وإجراء (500) عملية جراحية، و (138) جلسة علاج شبكية العين بالليزر، فيما أظهرت إحصائيات خدمات المرضى، أن زيارات المرضى للعيادات الخارجية قد تجاوزت 4 ملايين زيارة منذ تأسيس المستشفى.

وفي نفس السياق وخلال العام الماضي فقد بلغ عدد زيارات مرضى العيادات الخارجية 257194 زيارة، إضافةً إلى عدد 38537 زيارة لمرضى قسم الطوارئ، كما تم خلال نفس الفترة إجراء 12277 عملية جراحية كبرى، وكذلك إجراء 916 عملية زراعة قرنية وأنسجة، وإجراء عملية واحدة لاستبدال الخلايا المبطنة للقرنية وغشاء ديسمنت ( لأول مرة في المملكة)، وكذلك إجراء 9 عمليات زراعة قرنية صناعية مكنت المرضى بفضل الله من استعادة النظر بعد سنوات من المعاناة من فقدان النظر.

كما تم التعامل مع 340 ألف مكالمة في مركز اتصال المرضى، وحصل على المركز الأول بمؤشر الأداء العام لمركز 397 بنسبة (97%).

وأشار التقرير أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمرضى العيادات الخارجية بنسبة 20% مع بداية عام 2019 م، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العمليات الجراحية بنسبة 16% مع بداية الربع الثاني من عام 2019م.

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يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أول مستشفى في المنطقة يقدم خدمات تخصصية في أمراض العيون، كما أنه الوحيد الذي يحوي بنك عيون متكامل الخدمات في دول الخليج ويصنف كأكثر منشأة طبية عربية ناشرة لأبحاث العيون، حيث تنشر ما يقارب (104) بحوث سنويًا في مجلات عالمية محكمة.

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13:33ت م

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