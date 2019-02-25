السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير العراقي لدى المملكة



الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية وعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي بما يسهم في دعم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

// انتهى //

13:32ت م

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الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية وعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي بما يسهم في دعم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.// انتهى //13:32ت م0071

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