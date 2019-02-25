السعودية اليوم / صندوق تنمية الموارد البشرية يسلط الضوء على مسارات وفعاليات ملتقى لقاءات 2019 غداً



الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

يسلط صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الضوء على ملتقى لقاءات الرياض 2019، وأهدافه والفئات المستفيدة، والفعاليات والأنشطة المصاحبة للملتقى، المزمع إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 26 - 28 / 6 / 1440هـ الموافق 3 - 5 مارس 2019م .

ويستعرض مسؤولو " هدف " في مؤتمر صحفي غداً بمقر الصندوق في الرياض، أجندة ومسارات الملتقى، وبرامج وخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف للطلبة والباحثين والباحثات عن عمل والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج الدعم الموجهة لأصحاب الأعمال ورواد ورائدات الأعمال.

كما سيطرح في المؤتمر، الفعاليات والأنشطة المصاحبة للملتقى، التي تتضمن معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.

// انتهى //

13:27ت م

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الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسيسلط صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الضوء على ملتقى لقاءات الرياض 2019، وأهدافه والفئات المستفيدة، والفعاليات والأنشطة المصاحبة للملتقى، المزمع إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 26 - 28 / 6 / 1440هـ الموافق 3 - 5 مارس 2019م .ويستعرض مسؤولو " هدف " في مؤتمر صحفي غداً بمقر الصندوق في الرياض، أجندة ومسارات الملتقى، وبرامج وخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف للطلبة والباحثين والباحثات عن عمل والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج الدعم الموجهة لأصحاب الأعمال ورواد ورائدات الأعمال.كما سيطرح في المؤتمر، الفعاليات والأنشطة المصاحبة للملتقى، التي تتضمن معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.// انتهى //13:27ت م0069

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