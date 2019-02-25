السعودية اليوم / وزارة العدل تطلق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض



الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

بدأت وزارة العدل أمس بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.

ويدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم وحتى تسع سنوات.

وتأتي الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابيًا على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم .

// انتهى //

13:24ت م

0067



الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسبدأت وزارة العدل أمس بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.ويدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم وحتى تسع سنوات.وتأتي الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابيًا على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي.ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم .// انتهى //13:24ت م0067

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