السعودية اليوم / ‏"إدارة المبيعات الحديثة" دورة تدريبية بالدرب غداً



الدرب 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واس

تنظم غرفة جازان بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الدرب يوم غد، دورة تدريبية بعنوان "إدارة المبيعات الحديثة"، وذلك على مسرح المركز الحضاري بالمحافظة.

وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إكساب المشاركين المهارات المعرفية، وأسس وطرق البيع الحديثة، والفرق بين التسويق والبيع ومراحل عملية البيع، وكيفية إقناع العميل بالمنتج والخدمة، وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل.

و تأتي الدورة ضمن البرامج والفعاليات الذي تنفذها غرفة جازان خلال العام الحالي.

// انتهى//

13:18ت م

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الدرب 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واستنظم غرفة جازان بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الدرب يوم غد، دورة تدريبية بعنوان "إدارة المبيعات الحديثة"، وذلك على مسرح المركز الحضاري بالمحافظة.وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إكساب المشاركين المهارات المعرفية، وأسس وطرق البيع الحديثة، والفرق بين التسويق والبيع ومراحل عملية البيع، وكيفية إقناع العميل بالمنتج والخدمة، وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل.و تأتي الدورة ضمن البرامج والفعاليات الذي تنفذها غرفة جازان خلال العام الحالي.// انتهى//13:18ت م0065

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