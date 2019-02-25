شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمير الرياض يفتتح فعاليات "منتدى المشاريع المستقبلية" والان مع التفاصيل

الخليج 365- يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، فعاليات "منتدى المشاريع المستقبلية"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بمدينة الرائدة الرقمية RDC في الرياض.

وأكّد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد؛ أن قطاع المقاولات وتطويرها يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة المبنية على المهام الموكلة ومنها إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.

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وبيّن أن المنتدى يتضمن على مدى يومين 22 عرضاً تقديمياً من قِبل الجهات المشاركة لعرض مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى وجود معرض مصاحب.

يُشار إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية تشارك فيه جهات حكومية عدة، وشركات وطنية رائدة، بعرض مشاريعها المستقبلية التي تتجاوز 600 مشروع تُقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 500 مليار ريال وذلك لعرضها أمام المقاولين والمهتمين في قطاع المقاولات.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية.