شكرا لقرائتكم خبر عن "رمى السهام" تجذب الكبار والصغار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتنافس عديد من زوار القرية السعودية للإبل على خوض تجربة الرمي بالسهام، التي تعدّ إحدى الفعاليات التي يوفرها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة.

ويمارس أحمد برناوي؛ وهو مدرب ولاعب رمي بالسهام هذه اللعبة منذ 15 سنة وحصل على ألقاب عديدة فيها، مع مجموعة من زملائه المدربين الذين ينظمون هذه الفعالية.

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وقال "برناوي": فكرة وجود الرماية بالسهام في المهرجان لارتباط الرماية بكل أشكالها مع تقاليدنا وموروثنا الشعبي، الذي يشجع على التنافس بالرماية دائماً، إضافة إلى أن الرماية بالسهام تشجع على الصبر.

وأضاف: بلوغ الأهداف مثل الوصول للنقطة الصفراء في الرماية بالسهام، حيث تحتاج إلى التركيز والدقة والتدرب للوصول إليها.

وتشهد هذه الفعالية أيضاً مشاركة طاقم مدربات ولاعبات سعوديات لتدريب زائرات القرية السعودية للإبل على الرمي بالسهام، كما أن الفعالية مجانية ومتاحة للأعمار كافة.