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وزير الداخلية يشكر القيادة بمناسبة صرف شهر مكافأة للعسكريين في الحد الجنوبي

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الخليج 365- رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريمًا من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرًا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود: «إن الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب»،  داعيًا المولى عز وجل أن «يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه».

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