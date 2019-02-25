شكرا لقرائتكم خبر عن عند آخر نقاط الحدود.."خالد بن سلمان" مع المرابطين والان مع التفاصيل

الخليج 365- كانت الخوبة آخر نقطة من منطقة جازان في الحد الجنوبي للمملكة، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة عديداً من المعارك التي نفّذها أبطالنا البواسل لدحر أعداء الوطن، أولى محطات نائب وزير الدفاع المعيّن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس.

فعلى آخر نقطة بالحد وكتف إلى كتف، تفقد نائب وزير الدفاع أحوال المرابطين وشد على أياديهم، وقال لهم: "أنتم أيها الأبطال فخر المملكة، ونرفع بكم الرأس عالياً"، مشيداً بالقدرات القتالية، والتدريب العالي الذي يتحلى به جنود الوطن البواسل.

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وخلال تجوله بين المراكز المتناثرة على الشريط الحدودي، نوّه الأمير خالد؛ بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو، وكل مَن تسوّل له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.