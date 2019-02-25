شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توفر الحماية لأسر الأيتام في الجوف والان مع التفاصيل

واصل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في محافظة الجوف اليمنية تنفيذ مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

وجرى خلال أحد البرامج تنفيذ أنشطة متنوعة استفاد منها 120 يتيماً ويتيمة في محافظة الجوف، في المساحات الصديقة للطفل‏، التي استحدثت لتكون آمنة وفيها قواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

يأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة في «المركز» في كثير من المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وينفذ مركز الملك سلمان العديد من المشاريع الإنسانية التي تخفف من معاناة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ أربع سنوات وخلفت أوضاعاً إنسانية ماساوية .