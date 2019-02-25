شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة نجران والان مع التفاصيل

الخليج 365- نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل محافظة حبونا والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى، والخالدية، والوسام، والمثناه، وطريق الملك فهد الدائري.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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وهطلت أمس، الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظتي حبونا وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب وشمال غرب المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على سواحل الخليج العربي ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.