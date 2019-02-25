شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يبحث العلاقات مع سفير كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.